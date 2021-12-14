التحالف العربي يدمر 20 آليه عسكرية تابعة لميليشيا الحوثي

عربي ودولي
الحوثيين - أرشيفية
الحوثيين - أرشيفية
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أعلن التحالف العربي، اليوم الثلاثاء، تدمير 20 آليه عسكرية تابعة لميليشيا الحوثي خلال الـ 24 ساعة الماضية.

كما أعلن التحالف العربي، مقتل 210 من عناصر ميليشيات الحوثي بينهم قيادات، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

وشدد التحالف على أنه ستيخذ "الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية".

كما اتهم التحالف الحوثيين بشن "هجمات عدائية ضد المدنيين الأبرياء في مأرب"، مشيرا إلى أنها "تتنافى مع القيم الإنسانية ومبادئ القانون الدولي الإنساني".

وتقود السعودية، منذ مارس 2015 التحالف العربي الذي يشن عمليات عسكرية مكثفة في اليمن دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا الموالية للرئيس، عبد ربه منصور هادي، والتي تحارب قوات الحوثيين المدعومين من إيران والذين يسيطرون على العاصمة صنعاء منذ العام 2014.

التحالف العربي الحوثيين اليمن
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