مصطفى محمد يتصدر التريند بعد خسارة جالاتا سراي أمام سيفاس سبور في الدوري التركي

تصدر اللاعب مصطفى محمد تريند جوجل في الساعات القليلة الماضية، بعد خسارة جالاتا سراي أمام سيفاس سبور في الدوري التركي.

مصطفى محمد يشارك فريقه جالاتا سراي

وشارك مصطفى محمد في المباراة كبديل مع فريقه جالاتا سراي في الدقيقة 79، لكنه لم ينجح في التسجيل.

مصطفى محمد لم يحرز اهداف

وفاز فريق سيفاس سبور على نظيره جالاتا سراي بهدف دون مقابل، في الجولة السادسة عشرة لبطولة الدوري التركي، بمشاركة مصطفى محمد الذي لم يسعه الحظ ليحرز أهداف.

هدف المبارة الوحيد

وهدف المباراة الوحيد جاء عن طريق المغربي فيصل فجر في الدقيقة 80، ليهدي فريقه نقاط المباراة الثلاث.

نتيجة مباراة سيفار سبور وجالاتا سراي

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد سيفاس سبور للنقطة 22 في المركز العاشر، فيما توقف رصيد جالاتا سراي عند 23 نقطة في المركز التاسع.