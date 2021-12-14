ننشر مواعيد مباريات دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا

ننشر لكم في السطور التالية، مواعيد مباريات دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا، بعد أن أعلن عنها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، مساء أمس.

ومن المقرر أن تقام جميع مباريات دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

وإليكم مواعيد مباريات دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا بداية من الثلاثاء 15 فبراير وحتى الأربعاء 16 مارس.

دوري أبطال أوروبا.. مباريات الذهاب

الثلاثاء 15 فبراير (مباريات الذهاب)

باريس سان جيرمان × ريال مدريد

سبورتنج لشبونة × مانشستر سيتى

الأربعاء 16 فبراير (مباريات الذهاب)

إنتر ميلان × ليفربول

سالزبورج × بايرن ميونخ

الثلاثاء 22 فبراير (مباريات الذهاب)

فياريال × يوفنتوس

تشيلسي × ليل

الأربعاء 23 فبراير (مباريات الذهاب)

أتلتيكو مدريد × مانشستر يونايتد

بنفيكا × أياكس امستردام

دوري أبطال أوروبا.. مباريات الإياب

الثلاثاء 8 مارس (مباريات الإياب)

بايرن ميونخ × سالزبورج

ليفربول × إنتر ميلان

الأربعاء 9 مارس (مباريات الإياب)

مانشستر سيتى × سبورتنج لشبونة

ريال مدريد × باريس سان جيرمان

الثلاثاء 15 مارس (مباريات الإياب)

أياكس أمستردام × بنفيكا

مانشستر يونايتد × أتلتيكو مدريد

الأربعاء 16 مارس (مباريات الإياب)

ليل × تشيلسي

يوفنتوس × فياريال