حلمي بكر: الرئيس السيسي أعطى رخصة للجامعات للإبداع

وجه الملحن الكبير حلمي بكر، التحية للرئيس السيسي على دعمه لفنون الجامعات عقب سماعه لكورال جامعة حلوان، مشيرا إلى أن الجامعة هي مخرج الأصوات الجميلة.

وقال “بكر”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة صدى البلد، إن الرئيس السيسي أعطى رخصة للجامعات ليبدعوا حتى تكون الثقافة مجتمعية وليست ورقية، معقبا: "توجيه الرئيس كلامه للطلاب وحثهم على الإبداع من أسعد الأخبار"

وأضاف الملحن الكبير حلمي بكر، أنه يمكن تنظيم مهرجانات سنوية من قصور الثقافة لأنها تضم محترفين ومبدعين، حتى لا يتجه الشباب للغناء الرخيص، لافتا إلى أنه يجب الارتقاء بقصور الثقافة وإخراج المواهب الكائنة بداخلها.

وطالب بتخفيض سعر تذاكر حفلات قصور الثقافة لإتاحة الفرصة للشباب لمشاهدة الإبداع، متابعا: "يجب أن يكون المثل الأعلى للأطفال الراغبين في الغناء هم عبد الحليم وأم كلثوم وعبد الوهاب".