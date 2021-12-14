الأرصاد تحذر.. حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا في القاهرة والإسكندرية

أعلنت الأرصاد الجوية عن حالة الطق ودرجات الحرارة غدا في محافظتي القاهرة والإسكندرية، وفيما يلي نقدم لكم تفصايل بيان الأرصاد بشأن طقس الغد.

حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا

توقع خبراء الأرصاد أن الطقس الغد على القاهرة والإسكندرية معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وشمال الصعيد، مائلة للبرودة على السواحل الغربية، دافئة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، باردة ليلًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، شديد البرودة على جنوب البلاد.

ويتوقع أن تكون درجة الحرارة العظمي في القاهرة 19، بينما الصغري 11، أما في الإسكندرية فتكون الكبري 18 والصغري 13.

وأوضحت الأرصاد أن هناك نشاطا للرياح غدًا على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة.

كما لفتت الأرصاد إلى أن الفرصة مهيأة غدًا لسقوط أمطار خفيفة بنسبة 30% على مدينتي حلايب وشلاتين على فترات متقطعة، فيما يكون هناك فرصة لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة 30:40% على السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تكون حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة، ويتراوح ارتفاع الموج بين مترين إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية غربية إلى جنوبية غربية، وتكون حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة أيضًا، ويتراوح ارتفاع الموج بين متر ونصف المتر إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.