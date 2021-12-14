بعد إحالته للجنايات.. ننشر موعد محاكمة كريم الهواري في دهس 4 طلاب بالشيخ زايد

ضج الشارع المصري بحادث الشيخ زايد الأليم، حيث تسبب كريم الهواري نجل رجل أعمال في وفاة 4 طلاب أثناء سيره بسرعة جنونية تحت تأثير المخدرات والكحول.

وفيما يلي نقدم لكم موعد محاكمة كريم الهواري بعد قرار النائب العام بإحالته لمحكمة الجنايات.

موعد محاكمة كريم الهواري

قررت محكمة استئناف القاهرة اليوم الثلاثاء الموافق 13 ديسمبر 2021 بتحديد أول يناير المقبل، كأولى جلسات محاكمة كريم الهواري، ابن رجل أعمال صاحب سلسلة متاجرة شهيرة، أمام محكمة الجنايات المختصة، لاتهامه بالتسبب في موت 4 طلاب ثانوية، بينهم 3 أطفال، وقيادته سيارة ملاكي تحت تأثير مٌسكر بما أسفر عن اصطدامه بسيارة ملاكى كان يستقلها الضحايا بالقرب من النادي الأهلى بالشيخ زايد.

وجاء أمر إحالة كريم الهواي لمحكمة الجنايات، لأنه مته متسبب فى وفاة أربعة، منهم ثلاثة أطفال، ناشئ عن إهماله ورعونته وعدم احترازه، وعدم مراعاته للقوانين واللوائح والأنظمة بقيادته سيارة بسرعة هائلة جاوزت السرعة المقررة قانونًا تحت تأثير تعاطى المادة المخدّرة المشار إليها وأخرى مُسْكرة، دونَ مراعاته المسافة بينه وبين سيارة المجنى عليهم، فصدمها من الخلف مطيحًا بها، فحدثت إصابتهم التى أودت بحياتهم، فضلًا عن اتهامه بجُنحٍ أخرى.

وكانت النيابة العامة قد أقامت الدليل قِبَل المتهم كريم الهواري من شهادة ستة شهود، منهم اثنان رَأَيَا الحادث على نحو ما انتهت إليه تحقيقات النيابة العامة، وثالث سجلت آلة مراقبة خاصَّة به مجريات الحادث على ذات الصورة، وضابط الشرطة الذى تلقى إخطار الحادث وتولى فحصه، وآخر أجرى التحريات حوله، والطبيبة الشرعية التى فحصت العينة المأخوذة من المتهم كريم الهواري.

فضلًا عما ثبت للنيابة العامة من مشاهدة مقطع تصوير الحادث المقدم من الشاهد المذكور، وما ثبت من معاينتها لموقع آلة المراقبة التى سجلت هذا المقطع، وما ثبت كذلك من معاينتها مسرح الحادث، وما انتهى إليه تقرير الإدارة المركزية للمعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعى من احتواء العينات المأخوذة من المتهم على الكوكايين والكحول الإيثيلى.