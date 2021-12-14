موانئ البحر الأحمر تتداول 335 شاحنة و302 طن بضائع

الاقتصاد
بوابة الفجر
Advertisements


تداولت موانئ البحر الأحمر  302 طن بضائع عامة ومتنوعة و335 شاحنة.

وذكرت الهيئة - في بيان اليوم الثلاثاء- أن حركة الصادرات شملت 136 شاحنة و18 سيارة ملاكي بينما شملت حركة الواردات 302 طن بضائع عامة و199 شاحنة و35 سيارة ملاكي وتتواجد 13 سفينة على أرصفة الموانئ.

واستقبل ميناء سفاجا السفينة "دليلة" بحمولة 86 شاحنة و17 سيارة ملاكي والسفينة الحرية بحمولة 74 شاحنة و16 سيارة ملاكي وغادرت السفينة "دليلة" بحمولة 79 شاحنة و15 سيارة ملاكي والسفينة الحرية بحمولة 57 شاحنة و3 سيارات ملاكي كما استقبل ميناء "نويبع" السفينة "سيناء" فقط حيث تم استقبال 39 شاحنة بحمولة 302 طن.

Advertisements

الأكثر قراءة

موقف مصابي منتخب مصر من المشاركة ضد تونس في نصف نهائي كأس العرب

الزمالك يتعادل مع الرائد السعودي وديا

النيابة تنتقل إلى مسرح جريمة المعصرة

أخر تطورات تجديد عقد نجمي تشيلسي

ياسمين صبري تبهر جمهورها من حفل ختام مهرجان البحر الأحمر

خطط مدينة أبو ظبي.. الأزهري ينعي المعماري عبد الرحمن مخلوف

برشلونة يتحرك لضم صفقة مدوية

"مكافحة الإدمان": لن يتم تطبيق قانون فصل الموظف المتعاطي في هذه الحالة

ads