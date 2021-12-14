سمنة في معايشة مع شالكة الألماني

محمود سمنة
محمود سمنة
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يقضي محمود سمنة لاعب الاتحاد السكندري وبتروجت المعتزل، فترة معايشة في نادي شالكة الألماني، خلال الفترة المقبلة، بعدما أنهى كافة إجراءات السفر، والحصول على كافة الموافقات لقضاء تلك الفترة مع الفريق الكروي الأول بالنادي.

وأكد محمود سمنة أنه سوف يغادر القاهرة في التاسع عشر من شهر ديسمبر الجاري، على أن يقضى داخل النادي الألماني 12 يوما، يخوض خلالهم فترة معايشة مع الفريق الأول، والحصول على خبرات تدريبية في هذا الكيان الألماني الكبير.

وأشار سمنة إلى أنه يسعى للحصول على خبرات وشهادات تدريبية في الفترة الحالية، مشددا على أنه يحاول تطوير نفسه والتعمق في علم التدريب، للاستفادة منه بجانب الخبرات التي اكتسبها كلاعب.

وأكد نجم دفاع الشواكيش وبتروجت والاتحاد السابق، أن الكرة الألمانية في تطوير رهيب، وهناك اهتمام بالمدربين هناك مهما كانت جنسيتهم، مشيرا إلى أن ذلك حفزه بشكل كبير على اختيار فترة المعايشة داخل نادي ألماني لتحقيق أكبر استفادة ممكنة.

محمود سمنة أخبار الاتحاد السكندري شالكة الألماني

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