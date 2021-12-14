"التعليم العالي": سنستضيف بطولتين عالميتين للجامعات

علق الدكتور عادل عبدالغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، على حوار الرئيس عبدالفتاح السيسي مع طلاب جامعة كفر الشيخ قائلًا: "كان أبويًا وشهد رسائل عديدة وجهها، كما أنه في يوم الأربعاء الماضي حضر منتدى التعليم العالي والبحث العلمي العالمي وهو ما يعبر عن اهتمامه شخصيا بهذا الملف".

وقال عبدالغفار خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، من تقديم الإعلامية بسمة وهبة على قناة "المحور" إن "الرسالة الأولى هي ضرورة توظيف البحث العلمي في خدمة أغراض تنمية الدولة، مشيرا إلى أن الجامعات المصرية تهتم بالطلاب والأنشطة المقدمة لهم.

و أضاف المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،: "خطونا خطوات جيدة وسنستضيف بطولتين عالميتين للجامعات في عامي 2022 و2024"، منوها بأن الرئيس السيسي أكد على أهمية التخصصات العلمية التي تحاكي ما وصلت إليه الجامعات المصرية.



