"التعليم العالي": إنشاء صندوق لرعاية المتفوقين والمخترعين

أعلن الدكتور عادل عبدالغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن إنشاء صندوق لرعاية الموهوبين والمتفوقين والمخترعين، مضيفا: “سنعمل على زيادة التوعية به من خلال أدواتنا ومنها منصات التواصل الاجتماعية”.

وقال عبدالغفار خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، من تقديم الإعلامية بسمة وهبة على قناة "المحور": "سنؤكد خلال الفترة المقبلة على أهمية التوازن بين المحاضرات والأنشطة الثقافية والاجتماعية، منوها بأن رعاية النشاط الفني والطلاب الموهوبين يخدم قوة مصر الناعمة وبخاصة أن مسرح الجامعة كان عنصرا قويا داعما للقوة الناعمة المصرية وستشهد الفترة المقبلة زيادة الدعم للطلاب".

وأردف: "لدينا 27 جامعة حكومية بخلاف الجامعات الخاصة والأهلية لديها إدارات خاصة بالشباب والأنشطة، إذ أن الأنشطة الطلابية عادت إلى سابق عهدها وجرى تنظيم عدد من البطولات في الفترة الماضية".

وشدد المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على أن الدولة جادة جدا في دعم التعليم العالي، فقد جرى بناء عدد من الجامعات الأهلية الجديدة وتشمل تخصصات علمية هامة مثل الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة وعلوم الفضاء وغيرها؛ فمنحنى الوظائف الرقمية في تصاعد بينما الفرص التقليدية في هبوط بعد أن كانت صحراء منذ عامين.

وأتمّ: "ليس لدينا كليات قمة أو غير قمة، فمن يحب أي تخصص سيبدع ويتفوق فيه، لكن ما يهمنا هو الالتحاق بتخصص علمي يجلب له فرصة عمل، وسيكون الاتجاه للاقتصاد الرقمي الأكثر شيوعا في المستقبل".