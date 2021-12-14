"التعليم العالي": إنشاء صندوق لرعاية المتفوقين والمخترعين

توك شو
الدكتور عادل عبدالغفار
الدكتور عادل عبدالغفار
Advertisements

أعلن الدكتور عادل عبدالغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن إنشاء صندوق لرعاية الموهوبين والمتفوقين والمخترعين، مضيفا: “سنعمل على زيادة التوعية به من خلال أدواتنا ومنها منصات التواصل الاجتماعية”.

وقال عبدالغفار خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، من تقديم الإعلامية بسمة وهبة على قناة "المحور": "سنؤكد خلال الفترة المقبلة على أهمية التوازن بين المحاضرات والأنشطة الثقافية والاجتماعية، منوها بأن رعاية النشاط الفني والطلاب الموهوبين يخدم قوة مصر الناعمة وبخاصة أن مسرح الجامعة كان عنصرا قويا داعما للقوة الناعمة المصرية وستشهد الفترة المقبلة زيادة الدعم للطلاب".

وأردف: "لدينا 27 جامعة حكومية بخلاف الجامعات الخاصة والأهلية لديها إدارات خاصة بالشباب والأنشطة، إذ أن الأنشطة الطلابية عادت إلى سابق عهدها وجرى تنظيم عدد من البطولات في الفترة الماضية".

وشدد المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على أن الدولة جادة جدا في دعم التعليم العالي، فقد جرى بناء عدد من الجامعات الأهلية الجديدة وتشمل تخصصات علمية هامة مثل الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة وعلوم الفضاء وغيرها؛ فمنحنى الوظائف الرقمية في تصاعد بينما الفرص التقليدية في هبوط بعد أن كانت صحراء منذ عامين.

وأتمّ: "ليس لدينا كليات قمة أو غير قمة، فمن يحب أي تخصص سيبدع ويتفوق فيه، لكن ما يهمنا هو الالتحاق بتخصص علمي يجلب له فرصة عمل، وسيكون الاتجاه للاقتصاد الرقمي الأكثر شيوعا في المستقبل".

المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تطوير التعليم العالي

مواد متعلقة

موانئ بورسعيد تفرغ 3500 طن رخام وتتداول 28 سفينة
Advertisements

الأكثر قراءة

بعد تصريحاتها المثيرة عن الراحل فاروق الفيشاوي.. أول ظهور لسمية الالفي في العرض الخاص لريتسا (فيديو)

أرملة أحمد راتب تكشف حقيقة التصريحات المتداولة حول عدم سؤال عادل إمام عليها!

عاجل من النائب العام بشأن متهميْنِ حاولا الاستيلاء على فيديو تصادم الشيخ زايد

موعد مباراتي مانشستر سيتي وسبورتنج لشبونة في دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا

برنامج خاص لنجم الأهلي قبل موقعة السوبر الإفريقي

كيروش يستقر على خط وسط مصر ضد تونس في نهائي كأس العرب

الكشف غيابات الأهلي أمام الرجاء المغربي في كأس السوبر الإفريقي

أمير مرتضى يكشف أسباب اختيار عبد الهادي وعزمي لمعاونة كارتيرون

ads