موانئ بورسعيد تفرغ 3500 طن رخام وتتداول 28 سفينة

الاقتصاد
بوابة الفجر
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أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 28 سفينة حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 7 سفن حاويات وخروج 5 سفن ومتواجد على الأرصفة 7 سفن ومن المنتظر وصول سفينتين.

وشهد ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة بضائع عامة وخروج سفينتي بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة سفينتي بضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينتي حاويات.

وأوضحت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس - في بيان - أن ميناء غرب بورسعيد استقبل سفينة من توجو ويبلغ طولها 92 مترا والغاطس 6 أمتار وذلك لتفريغ 3500 طن رخام بالميناء.

ويجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات التفريغ على الأرصفة.

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