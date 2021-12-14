ميناء دمياط يتداول 27 سفينة حاويات وبضائع العامة

ذكرت هيئة ميناء دمياط أنه جرى تداول 27 سفينة حاويات وبضائع عامة خلال الـ24 ساعة الماضية مشيرة إلى أن حركة تداول الشاحنات بلغت 4 آلاف و676 شاحنة كما بلغت الحاويات الواردة 539 حاوية مكافئة وحاويات الترانزيت 2865 حاوية مكافئة.



وأشارت الهيئة - في بيان - إلى أنه غادر الميناء قطاران في اتجاه صوامع شبرا بحمولة إجمالية 2654 طن قمح ليصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 124 ألفا و806 أطنان.

وبلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 103 آلاف و18 طنا موضحة أن إجمالي حركة الصادر من الحاويات بلغ 798 حاوية مكافئة تحتوي على خضراوات حاصلات زراعية فواكه يتم تصديرها إلى كل من الإمارات السعودية سنغافورة الأردن مالطا إيطاليا إسبانيا أمريكا سلوفينيا ألمانيا إنجلترا بنجلاديش هونج كونج الهند.

وأوضحت أن الصادرات بلغت 22 ألفا و743 طنا شملت 7 آلاف و239 طن يوريا 2264 طن فوسفات 260 طن كحول 5 آلاف طن داي أمونيوم 3 آلاف و880 طن مولاس 4 آلاف و100 طن كوارتز.

وبلغت الواردات 54 ألفا و394 طنا تضمنت 15 ألف طن ذرة 25 ألفا و387 طن قمح 9 آلاف و170 طن فول 1858 طن خشب زان.