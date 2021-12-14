1.7 مليار درهم تصرفات العقارات في دبي

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي والاملاك في دبي أكثر من 1.7 مليار درهم حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 262 مبايعة بقيمة 715.42 مليون درهم منها 37 مبايعة للأراضي بقيمة 161.3 مليون درهم و225 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 554.12 مليون درهم.

و جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 26 مليون درهم في منطقة سيح شعيب 2 تليها مبايعة بقيمة 13 مليون درهم في منطقة سيح شعيب 4 تليها مبايعة بقيمة 12 مليون درهم في منطقة سيح شعيب 4.

و تصدرت منطقة جبل علي الأولى المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 16 مبايعة بقيمة 51 مليون درهم وتلتها منطقة ند الشبا الثالثه بتسجيلها 5 مبايعة بقيمة 14 مليون درهم وثالثة في اليفره 3 بتسجيلها 3 مبايعة بقيمة 3 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 36 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 19 مليون درهم في منطقة برج خليفة وأخيرا مبايعة بقيمة 18 مليون درهم في منطقة جميرا الثانيه.

و تصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 43 مبايعة بقيمة 145 مليون درهم وتلتها منطقة الخليج التجارى بتسجيلها 26 مبايعة بقيمة 37 مليون درهم وثالثة في وادي الصفا 5 بتسجيلها 17 مبايعة بقيمة 36 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 1.03 مليار درهم منها 23 رهونات أراضي بقيمة 176.72 مليون درهم و56 رهونات فلل وشقق بقيمة 849.45 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة مجمع دبي للاستثمار الثاني بقيمة 245 مليون درهم وأخري في منطقة القوز الصناعيه الاولى بقيمة 220 مليون درهم.

واما الهبات فقد شهدت تسجيل 9 هبة بقيمة 23.03 مليون درهم كان أهمها بمنطقة برج خليفة بقيمة 7 مليون درهم وأخري في منطقة جزيرة 2 بقيمة 5 مليون درهم.