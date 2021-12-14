"أبوظبي لبناء السفن" تحتفل بالذكرى الخامسة والعشرين لتأسيسها

احتفلت اليوم شركة أبوظبي لبناء السفن، الرائدة إقليميًا في تصميم وبناء وإصلاح وصيانة وإعادة تجهيز وتحويل السفن البحرية والتجارية، بمسيرة مستمرة منذ أكثر من 25 عامًا في خدمة قطاع البحرية وغيره من المجالات في دولة الإمارات.

وأطلقت الشركة عملياتها برؤية تستهدف التحول إلى شريكة موثوقة في مجال الدفاع البحري وإحدى أهم الأصول الاستراتيجية الوطنية لدولة الإمارات..ومنذ ذلك الحين، انتقلت الشركة من نجاح إلى آخر، حيث سلمت سفنًا عالية الجودة ووفرت دعمًا مستمرًا ودائمًا لقطاعات السفن البحرية والتجارية واليخوت الفاخرة، إقليميًا وعالميًا.

وتشمل الإنجازات العديدة التي حققتها الشركة نجاحها في تسليم البحرية الإماراتية أكبر برنامج لبناء السفن في المنطقة، والذي ضم ست سفن كورفت من فئة بينونة وزوارق دوريات بحرية من طراز أريلة.

ووقعت الشركة هذا العام أكبر عقد لها على الإطلاق، وهو صفقة بقيمة 3 مليارات درهم لبناء أربع زوارق دوريات بحرية من فئة فلج 3 للبحرية الإماراتية.

كما عززت شركة أبوظبي لبناء السفن في عامها الخامس والعشرين قدراتها التصميمية، ولأول مرة في تاريخ الشركة، طورت مجموعة من السفن المصممة والمبنية بالكامل في حوض بناء السفن التابع لها في أبوظبي، والذي تبلغ مساحته 300 ألف متر مربع.

وكشفت الشركة عن أولى نماذجها التجريبية، وهي زوارق دوريات سريعة يبلغ حجمها 12 مترًا و16 مترًا، في وقت سابق من العام الجاري خلال نافدكس 2021..ومع تطوير تصميمات ونماذج أخرى، تمتلك الشركة كمية جيدة من الطلبات تمكّنها من الاستمرار والنمو في المستقبل.

ونجحت الشركة على مر السنين بتنمية بصمتها الدولية عبر شراكات مع جهات رائدة في القطاع تضمن تمكن عملائها من الوصول إلى أحدث الحلول في السوق..بينما ستواصل الشركة تطوير القدرات المستقلة للدولة، تركز أيضًا بشكل أكبر على التصدير والمساهمة في بناء اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة.

وقال خالد البريكي، رئيس قطاع دعم المهام لدى إيدج، ورئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي لبناء السفن: "تُبرز مسيرة الشركة أهمية التركيز على الطموح والتقدم..ونفتخر برؤية تطور الشركة من مؤسسة محلية إلى شركة بناء سفن شديدة التنافسية ومعروفة عالميًا اليوم..ونضع بثبات نصب أعيننا السنوات الخمس والعشرين المقبلة من النمو".

وقال ديفيد ماسي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لبناء السفن: "استثمرنا لدى الشركة باستمرار في حوض بناء السفن التابع لنا وفي موظفينا لتلبية الاحتياجات المتزايدة ضمن القطاع..وتعود نجاحاتنا لكفاءات ومهارات موظفينا..ونفتخر إلى أبعد حد بالاحتفال بأكثر من 25 عامًا من الخدمة في هذا القطاع، ونثمّن ثقة شركائنا وعملائنا بنا".

وتدير شركة أبوظبي لبناء السفن إحدى أكثر أحواض بناء السفن تقدمًا في الشرق الأوسط، كما تشغّل ثلاثة برامج بحرية رئيسية هي سفن الكورفت الحربية الصغيرة، وزوارق الدوريات البحرية، وزوارق الدوريات السريعة..وتقدم الشركة كذلك مجموعة كاملة من حلول الصيانة والإصلاح وإعادة التجهيز والتحسين والتحويل وخدمات الاستشارة الهندسية.

وتعد شركة أبوظبي لبناء السفن جزءًا من قطاع المنصات والأنظمة التابع لـ "إيدج"، مجموعة التكنولوجيا المتقدمة التي تُصنف بين أفضل 25 موردًا عسكريًا في العالم.