هل إنقاص الوزن يحسن القدرة الإنجابية؟ استشاري السمنة يُوضح (فيديو)

قال الدكتور كريم صبري، استشاري جراحة السمنة والسكر بجامعة عين شمس، إن هناك ضرورة لتأجيل الحمل بعد 6 شهور أو عام بعد إجراء جراحات لسمنة، لأن هذه الفترة تشهد نزول الوزن بصورة كبيرة، ولذلك هناك ضرورة لتأجيل الوزن.

وتابع "صبري"، خلال حوارها مع الإعلاميان ممدوح الشناوي، ورنا عرفة، ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أن انقاص الوزن يحسن القدرة الإنجابية، سواء عند السيدات أو الرجال، لافتَا إلى أن الإصابة بالسمنة يعطل الانجاب ويؤدي إلى اضطرابات في الدورة الشهرية، ويزيد من فرص الإصابة بتكيس المبايض.

وأضاف تكميم يفضل إجرائها بعد الـ11 عامًا، لأنها لا تؤثر على الامتصاص، وتقلل الجوع وتزيد من الشيع، وتفضل لمن يعاني من مشاكل في النفس أثناء النوم أو السكر.