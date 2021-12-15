ابنة سعيد صالح تنهار بالبكاء على الهواء.. وتؤكد: “كنت كل حاجة في حياته”

الفجر الفني
الراحل سعيد صالح
الراحل سعيد صالح وابنته
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كشفت  هند ابنة سعيد صالح أن والدها كان كومديانًا من الدرجة الاولى قائلة: "الضحك اللي في الشاشة ولا حاجة جنب اللي في البيت.. وبابا عفريت".


واوضحت في لقائها  خلال  برنامج “ كلمة أخيرة” الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON  قائلة أن الراحل  أحبها حبًا جمًا  قائلة: "والدي أحبني وكنت كل حاجة في حياته لدرجة علاقة مرضية.. وكنت في حياته أنا والمسرح والنادي الأهلي".


وكشفت عن موقف يعكس إارتباط  والدها  بها قائلة: في مرة ساب المشهد وجالي اطمن عليا عشان كنت عند الدكتور"، 
 

كما أشارت إلى أن من ضمن طقوسه العائلية  اليومية أنه كان يستيقظ ويقوم يدبدب بالشبشب حتى يستيقظ الجميع قائلة: " "بيصحى يدبدب بالشبشب لغاية ما يصحي البيت كله ويصحينا بعدين يخش الأوضة ويقفل على نفسه ويتفرج على التلفزيون "
 

وإانهارت  هند سعيد صالح عند حديثها عن والدها قائلة:  'بعيط غصب عني.. مش عايزة أعيط بس بعيط غصب عني".
 

وتابعت: “تعلمت كل شيء من والدي.. ومكانش بيحب النكد وبيسمعني وعرف يخيليني أسمع كلامه هو بس وأعمل اللي هو عايزه من غير ما يؤمرني”.

 

الراحل سعيد صالح هند سعيد صالح فنان راحل برنامج كلمة اخيرة
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