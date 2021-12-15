ابنة سعيد صالح تنهار بالبكاء على الهواء.. وتؤكد: “كنت كل حاجة في حياته”



كشفت هند ابنة سعيد صالح أن والدها كان كومديانًا من الدرجة الاولى قائلة: "الضحك اللي في الشاشة ولا حاجة جنب اللي في البيت.. وبابا عفريت".



واوضحت في لقائها خلال برنامج “ كلمة أخيرة” الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON قائلة أن الراحل أحبها حبًا جمًا قائلة: "والدي أحبني وكنت كل حاجة في حياته لدرجة علاقة مرضية.. وكنت في حياته أنا والمسرح والنادي الأهلي".



وكشفت عن موقف يعكس إارتباط والدها بها قائلة: في مرة ساب المشهد وجالي اطمن عليا عشان كنت عند الدكتور"،



كما أشارت إلى أن من ضمن طقوسه العائلية اليومية أنه كان يستيقظ ويقوم يدبدب بالشبشب حتى يستيقظ الجميع قائلة: " "بيصحى يدبدب بالشبشب لغاية ما يصحي البيت كله ويصحينا بعدين يخش الأوضة ويقفل على نفسه ويتفرج على التلفزيون "



وإانهارت هند سعيد صالح عند حديثها عن والدها قائلة: 'بعيط غصب عني.. مش عايزة أعيط بس بعيط غصب عني".



وتابعت: “تعلمت كل شيء من والدي.. ومكانش بيحب النكد وبيسمعني وعرف يخيليني أسمع كلامه هو بس وأعمل اللي هو عايزه من غير ما يؤمرني”.