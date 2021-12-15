عاجل.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة: انخفاظ ملحوظ في درجات الحرارة

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بيانا قبل قليل، حذرت فيه من انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، كما حذرت أيضًا من أجواء شتوية باردة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى على أن يكون شدييد البرودة على جنوب البلاد ليلًا.

وأوضحت الهيئة أن الطقس سيكون مائل للبرودة على السواحل الغربية، دافئًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مع نشاط رياح على مناطق السواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وكشف خبراء الهيئة عن توقعاتهم بسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق السواحل الشمالية وشمال الدلتا، بنسبة 30% إلى 40% تقريبا، مع وجود فرص أمطار خفيفة على مدينتي حلايب وشلاتين بنسبة 30% تقريبُا.