ابنة سعيد صالح: كرهت عادل إمام لهذا السبب!

كشفت هند ابنة الفنان الراحل سعيد صالح، أنها كانت تكره الزعيم عادل إمام في طفولتها لان والدها الذي رافقه في عدد كبير من الافلام كان يموت في نهاية العمل".

وأضافت في لقائها خلال برنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON": "في طفولتي كنت بقول لأبي أنا بكره عادل إمام عشان انت بتموت في كل فيلم".

وتابعت:" كنت صغيرة في الاعمال إلى جمعته مع الفنان عادل إمام وقلت له مش بحبه قلي ليه ده صاحبنا وجارنا قلتله إنت بتموت على طول وده مش عدل وكنت بعد مايرجع من التصوير مش مصدقة انو عايش ".

لكنها قالت أن علاقة الراحل بالزعيم عادل إمام بوالدها لم تكن فنية فقط بل صداقة وجيرة.. والعمارتين كانوا قدام بعض ولحد دلوقتي ولادي مع ولاد رامي عادل إمام في نفس المدرسة".

واصلت: "الجيرة لم تكن صدفة بل اختارا ذلك سويًا فعلاقتهما من قبل الدخول في مجال التمثيل من زمان ولما إتجوزوا اختارا أن يسكنا بجوار بعضهما البعض "