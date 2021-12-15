نيللي تكشف شرط عودتها للشاشة بعد غياب طويل

قالت النجمة نيللي، إنها لا تعرف متى عودتها للشاشة من جديد ولكنها في انتظار العمل الذي يناسبها.

وأضافت في تصريحات صحفية: "مثلا في الفترة الماضية كان من المفترض أن أقدم إعلانا لصالح إحدى الشركات في الوقت نفسه الذي عرض فيه إعلان شيريهان الذي ظهرت به في رمضان الماضي، لكن المشروع لم يكتمل.

وأكدت أن تقديم الفنان للإعلانات لا يقلل من قيمته وتاريخه، خاصة إذا قدم بشكل فني ومدروس.

نيللي، فنانة مصرية تعد إحدى أبرز نجمات الأعمال الاستعراضية، وهي تنتمي لعائلة فنية عريقة؛ إذ أن شقيقتها الكبرى هي النجمة فيروز، التي اشتهرت في السينما المصرية بكونها "الطفلة المعجزة"، وقريبتها هي النجمة الشهيرة لبلية.

وبخلاف انتمائها لعائلة فنية، فإنها تمتعت أيضًا بموهبة كبيرة في الغناء والرقص والتمثيل، مما ضمن لها المشاركة في ما يزيد عن 118 عملا فنيا، تنوعت ما بين السينما والمسرح والتلفزيون.