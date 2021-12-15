شيرين عبد الوهاب تطرح أغنيتها الجديدة "خاصمت النوم"

تصدرت المطربة شيرين عبد الوهاب اليوم الأربعاء، الموافق الـ15 من ديسمبر 2021، تريند محرك البحث الشهير جوجل، عقب طرح أغنيتها الجديدة "خاصمت النوم" يوم أمس الثلاثاء.

شيرين عبد الوهاب

واعتلت شيرين عبد الوهاب تريند مواقع البحث ووسائل الواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة، بعدما انفصلت عن زوجها المطرب حسام حبيب وأعلنا طلاقهما ليثيرا الجدل بين جمهورهما.

لوك شيرين عبد الوهاب

وظهرت الفنانة شيرين عبد الوهاب بـ "لوك" غريب في أول ظهور لها عقب غعلان طلاقها من حسام حبيب، حيث تخلت عن شعرها وقامت بـ "حلاقته" لتختلف ردود الأفعال حول إطلالتها الجريئة ما بين داعم ومنتقد.

أحدث أغاني شيرين عبد الوهاب

وطرحت شيرين عبد الوهاب أحدث أغانيها بعنوان "خاصمت النوم"، وهي الأحدث بعد طلاقها من حسام حبيب منذ أيام قليلة، حيث اعتبرها البعض مليئة بالرسائل الموجهة لطليقها.

أغنية شيرين عبد الوهاب الجديدة

وكشفت شيرين عبد الوهاب عن تفاصيل أغنيتها "خاصمت النوم"، حيث قالت إنها من كلمات الشاعر عمرو المصري وألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع عمرو الخضري.

أغنية شيرين عبد الوهاب تعجب الجماهير

ولقت أغنية "خاصمت النوم" للمطربة شيرين عبد الوهاب إعجاب محبيها ومتابعيها عبر منصات ومنواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بعد عودتها لطرح أغانيه من جديد.

سبب لوك شيرين عبد الوهاب

وردت الفنانة شيرين عبد الوهاب عن سبب "اللوك" الذى ظهرت به حليقة الشعر بعد انفصالها عن زوجها السابق المطرب حسام حبيب، مشيرةً إلى أنها ستبدأ حياتها من جديد.

حالة شيرين عبد الوهاب النفسية

وأوضحت شيرين عبد الوهاب أنها تعيش أيام صعبة، مؤكدة سعيها تخطي تلك الأزمة، معتمدة على حب الناس وبالفرح والضحك والهزار على حد وصفها، مضيفةً: "اللوك أخدته وراثة عن أبويا لما بحس بشوية اكتئاب بشيل شعرى، والمرة دى كانت صعبة شوية وعلى قد صعوبة الحدث شيلت شعرى وأنا كده ارتحت".

وفاجأت الفنانة المطربة شيرين عبد الوهاب جمهورها منذ أيام قليلة بظهورها في إحدى الحفلات بـ "لوك" جديد، ظهرت خلاله دون شعر مع زيادة في وزنها، ما أثار جدلا كبيرا بشأن حالتها النفسية الصعبة التي تمر بها عقب انفصالها عن حسام حبيب.