أسعار اللحوم اليوم الأربعاء 15-12-2021

الاقتصاد
بوابة الفجر
Advertisements

استقرت أسعار اللحوم اليوم الأربعاء، حيث سجلت أسعار اللحوم الكندوز 155-165 جنيها للكيلو، وسجلت أسعار الموزة الكندوز 140-160جنيها للكيلو، كباب الحلة 140-160 جنيها للكيلو.

وتراوحت أسعار اللحوم الاستيك والبفتيك 130-160 جنيها للكيلو، واللحم المفروم الكندوز بجميع دراجاته بين 120-140 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار الكبدة الكندوز بين 130-160جنيها، وأسعار القلب تتراوح بين 140-160 جنيها، أسعار السجق البلدى بين 120-140 جنيها، وعرق التربيانكو تتراوح بين 140-160 جنيها للكيلو.

وسجلت أسعار اللحوم الضأن بين 150-170 جنيها، والكبدة الضأن140-170 جنيه، وسجلت أسعار اللحوم الجملي بين 100-120 جنيها للكيلو

 

Advertisements

الأكثر قراءة

3 قنوات مفتوحة تنقل مباراة مصر ضد تونس اليوم الأربعاء في نصف نهائي كأس العرب

تعرف على جهاز الزمالك الجديد بقيادة كارتيرون

ابنة سعيد صالح: كرهت عادل إمام لهذا السبب!

عاجل.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة: انخفاظ ملحوظ في درجات الحرارة

صيد المحلة يصطدم ببايونيرز في مواجهة مثيرة بالمظاليم

موعد مباراة ريال مدريد القادمة في الدوري الإسباني

أسعار العملات اليوم الأربعاء 15-12-2021 مقابل الجنيه المصري

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 15-12-2021 في السوق المحلي

ads