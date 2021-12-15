هل تجاهل عادل إمام صديقه الراحل أحمد راتب؟

أحيت أسرة الفنان الراحل أحمد راتب وعدد من الجمهور، ذكرى رحيله، حيث قدم لمحبيه العديد من الأعمال الخالدة، على مستوى المسرح والتلفزيون والسينما.

أحمد راتب

وتمتع الراحل أحمد راتب بخفة ظل جعلته أحد أهم نجوم الكوميديا وإلم يكن نجما للشباك، إلا أنه أثر في تاريخ السينما والمسرح بالتحديد حيث شارك عمالقة الفن وعلى رأسهم الراحل فؤاد المهندس وفريقد شوقي.

ذكرى رحيل أحمد راتب

ومع حلول ذكرى رحيل أحمد راتب الذي فارق عالمنا في عام 2016 يتجدد الحديث حول مدى علاقته بالزعيم عادل إمام، حيث انتشرت أنباء حول وجود تجاهل حدث في أيامه الأخيرة رغم نفي الكثيرين.

هل تجاهل عادل إمام أحمد راتب صديقه؟

ونفت فيرا محمد يوسف زوجة الراحل أحمد راتب تجاهل عادل إمام لزوجها، حسبما نشرت بع ض المواقع الإخبارية، مؤكة أنها لم تلي بمثل هذه التصريحات التي خرجت للملايين.

زوجة أحمد راتب

وظهرت زوجة الراحل أحمد مع الإعلامية إنجي أنور، مساء أمس الثلاثاء، حيث أبدت حزنها الشديد من حالة الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي والهجوم عليها دون مبرر، بسبب تصريح مفبرك.

تصريحات زوجة أحمد راتب

وأوضحت فيرا زوجة الراحل أحمد راتب أن الفنان الكبير عادل إمام رجل كبير بالعمر لا يستطيع السؤال عن أحد الآن، مطالبة وسائل الإعلام بإعطاء زوجها حقه والاحتفاء به دون إثارة الرأي العام.

مطالب زوجة أحمد راتب

ودعت فيرا محمد يوسف زوجة أحمد راتب الجمهور عبر وسائل التواصل الاجتماعي بالاحتفاء بزوجها وإحياء ذكرى رحيله، دون الدخول في أمور ق تحدث جدلا وتسبب مشاكلا.

زيارة قبر أحمد راتب

وأشارت زوجة أحمد راتب إلى أنها اعتادت على زيارة قبر زوجها الراحل، إلى جانب عدد من أفراد العائلة، حيث يقومون بتوزيع الصدقات على قبره آملين في أن يتقبلها الله.

النجوم التي تتذكر أسرة أحمد راتب

وكشفت زوجة الراحل أحمد راتب عن الفنانين النجوم الذين يسألون عنهم ويتواصلون معهم منذ رحيل الفنان الكبير في 2016، على رأسهم هم إسعاد يونس وسوسن بدر وأحمد بدير وأمير كرارة.

رحيل الفنان الكبير أحمد راتب

ورحل الفنان أحمد راتب عن عالمنا في 14 ديسمبر 2016، بعد مسيرة فنية ضخمة شارك خلالها فيما يقرب من 500 عمل فني، تنوعت ما بين السينما والتليفزيون والمسرح، إلى جانب اشتركه مع الزعيم عادل إمام في 19 عملا.