هل تجاهل عادل إمام صديقه الراحل أحمد راتب؟

منوعات
أحمد راتب
أحمد راتب
Advertisements

أحيت أسرة الفنان الراحل أحمد راتب وعدد من الجمهور، ذكرى رحيله، حيث قدم لمحبيه العديد من الأعمال الخالدة، على مستوى المسرح والتلفزيون والسينما.

 

أحمد راتب

 

وتمتع الراحل أحمد راتب بخفة ظل جعلته أحد أهم نجوم الكوميديا وإلم يكن نجما للشباك، إلا أنه أثر في تاريخ السينما والمسرح بالتحديد حيث شارك عمالقة الفن وعلى رأسهم الراحل فؤاد المهندس وفريقد شوقي.

 

ذكرى رحيل أحمد راتب

 

ومع حلول ذكرى رحيل أحمد راتب الذي فارق عالمنا في عام 2016 يتجدد الحديث حول مدى علاقته بالزعيم عادل إمام، حيث انتشرت أنباء حول وجود تجاهل حدث في أيامه الأخيرة رغم نفي الكثيرين.

 

هل تجاهل عادل إمام أحمد راتب صديقه؟

 

ونفت فيرا محمد يوسف زوجة الراحل أحمد راتب تجاهل عادل إمام لزوجها، حسبما نشرت بع ض المواقع الإخبارية، مؤكة أنها لم تلي بمثل هذه التصريحات التي خرجت للملايين.

 

زوجة أحمد راتب

 

وظهرت زوجة الراحل أحمد مع الإعلامية إنجي أنور، مساء أمس الثلاثاء، حيث أبدت حزنها الشديد من حالة الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي والهجوم عليها دون مبرر، بسبب تصريح مفبرك.

 

تصريحات زوجة أحمد راتب

 

وأوضحت فيرا زوجة الراحل أحمد راتب أن الفنان الكبير عادل إمام رجل كبير بالعمر لا يستطيع السؤال عن أحد الآن، مطالبة وسائل الإعلام بإعطاء زوجها حقه والاحتفاء به دون إثارة الرأي العام.

 

مطالب زوجة أحمد راتب

 

ودعت فيرا محمد يوسف زوجة أحمد راتب الجمهور عبر وسائل التواصل الاجتماعي بالاحتفاء بزوجها وإحياء ذكرى رحيله، دون الدخول في أمور ق تحدث جدلا وتسبب مشاكلا.

 

زيارة قبر أحمد راتب

 

وأشارت زوجة أحمد راتب إلى أنها اعتادت على زيارة قبر زوجها الراحل، إلى جانب عدد من أفراد العائلة، حيث يقومون بتوزيع الصدقات على قبره آملين في أن يتقبلها الله.

 

النجوم التي تتذكر أسرة أحمد راتب

 

وكشفت زوجة الراحل أحمد راتب عن الفنانين النجوم الذين يسألون عنهم ويتواصلون معهم منذ رحيل الفنان الكبير في 2016، على رأسهم هم إسعاد يونس وسوسن بدر وأحمد بدير وأمير كرارة.

 

رحيل الفنان الكبير أحمد راتب

 

ورحل الفنان أحمد راتب عن عالمنا في 14 ديسمبر 2016، بعد مسيرة فنية ضخمة شارك خلالها فيما يقرب من 500 عمل فني، تنوعت ما بين السينما والتليفزيون والمسرح، إلى جانب اشتركه مع الزعيم عادل إمام في 19 عملا.

 

أحمد راتب الفنان أحمد راتب النجم أحمد راتب ظهور أحمد راتبـ رحيل أحمد راتب ذكرى رحيل أحمد راتب إحياء ذكرى أحمد راتب أحمد راتب وعادل إمام
Advertisements

الأكثر قراءة

عاجل- الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" يُعلن إقامة بطولة ‫أمم إفريقيا‬ في موعدها

مفاجأة جديدة بشأن مشاركة الشناوي في مباراة مصر وتونس

عاجل.. رابطة الأندية الأوروبية تطلب تأجيل كأس الأمم الإفريقية بخطاب رسمي

ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا قبل مباريات الدور ال16 بالبطولة

3 قنوات مفتوحة تنقل مباراة مصر ضد تونس اليوم الأربعاء في نصف نهائي كأس العرب

" هيعيش أوقات صعبة ".. كيروش يتحدى المنتخب التونسي قبل الموقعة النارية

‎أزمة تذاكر مباراة مصر وتونس مستمرة قبل ساعات من المواجهة المرتقبة بنصف نهائى كأس العرب

تعرف على موعد الإعلان عن جائزة أفضل لاعب في العالم "ذا بيست"

ads