أسعار الخضراوات اليوم الأربعاء 15-12-2021 في سوق العبور

استقرت أسعار الخضراوات اليوم الأربعاء 15-12-2021، بينما تراجعت أسعار الطماطم في الأسواق، حيث استقر السعر في سوق الجملة يبدأ من 1.5 ويصل المستهلك من 3 جنيهات إلى 5 جنيهات، وجاءت أسعار الخضراوات كما يلي:

البطاطس 4.5 و6.5 جنيه.

البصل بين 2.5 و3.5 جنيه.

الكوسة بين 3 و5.5 جنيه،.

الفاصوليا بين 9 جنيهات و15 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 3.5 جنيه و5.5 جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 2.5 و4.5 جنيه.

الملوخية بين 1.5 و3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 3 و4 جنيهات.

وأرجع حاتم نجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة، استقرار الأسعار هذه الفترة إلى ضخ معروض يكفي احتياجات الأسواق، ولفت إلي تراجع تراوح بين 15 إلى 30 % الشهر الماضى، مشيرا إلى أن المعروض المرتفع من الطماطم تسبب في تراجع أسعارها بواقع جنيه إلى جنيه ونصف في السوق.

أعلن المهندس إبراهيم محمود العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية عن نتائج تقرير لجنة متابعة الأسواق التابع للاتحاد العام للغرف التجارية لرصد حركة أسعار وتوافر السلع خلال شهر نوفمبر الماضي.

وأوضح العربي أن الأسواق قد شهدت خلال الشهر الماضي انخفاضا كبيرا في أسعار الخضر والفاكهة الطازجة والدواجن وبيض المائدة بينما شهدت ارتفاعا طفيفا في أسعار اللحوم البلدية في كافة أسواق محافظات مصر مقارنة بالشهر السابق حيث انخفضت أسعار الخضر بنسب تتراوح بين 20 إلى 50 % علي مختلف الأنواع بينما انخفضت أسعار الفاكهة بنسب تراوحت بين 17 إلى 35 % كما انخفضت أسعار الدواجن البيضاء بنسب تراوحت بين 15 و20% كما استمرت أسعار البيض الأبيض في الانخفاض لتسجل 10% انخفاضا جديدا خلال الشهر الماضي مقارنة بأكتوبر السابق كما انخفضت أسعار الأسماك الطازجة بنسبة تراوحت بين 7 إلى 12 %.



وجاءت أبرز المتغيرات التي تضمنها التقرير الشهري الذي تلقاه العربي والذي يصدر بالتعاون مع الغرف التجارية بكافة المحافظات لرصد كافة المتغيرات التي تشهدها حركة التجارة الداخلية في مجموعة الخضر انخفاض سعر الطماطم بنحو 50%،ونحو 25% في سعر الثوم،40% في سعر الجزر،33% في سعر البامية،20% في أسعار البطاطس والكوسة ، وفي مجموعة الفاكهة انخفضت أسعار الموز والتفاح بنحو 30% والجوافة في حدود 35% والبرتقال في حدود 20%.