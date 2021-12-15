جهاز مدينة 6 أكتوبر يشن حملة لإزالة المخالفات والإشغالات





قال المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، بأنه تم شن حملة مكبرة لإزالة المخالفات والإشغالات أمام المحال المخالفة بالحي الثاني المجاورة الثانية، بجانب تنفيذ قرارات غلق وتشميع ورفع عدادات الكهرباء بالمحال الكائنة بعمارات ( 659 - 663 - 664 - 677 )، وذلك استمرارًا لحملات الإزالة اليومية لمواجهة كافة أنواع المخالفات والاشغالات بمختلف أحياء المدينة.

وأضاف المهندس عادل النجار، أنه تم رفع عدادات استهلاك المرافق أو بعضها عن المكان المخالف بمعرفة الجهات المختصة، ولا يجوز إعادة توصيل المرافق إلا بموافقة صريحة من الجهاز، بجانب التحفظ على الأدوات والمهمات المستخدمة لحين إعادة الشئ لأصله

وأكد المهندس عادل النجار، أنه تم رفض كافة طلبات التصالح على تغيير النشاط من سكني إلى تجاري، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية، والتنسيق مع الجهات الأمنية لإعداد حملات مكبرة على كل أحياء المدينة.



