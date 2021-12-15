الإحصاء السعودية: ارتفاع التضخم بأسعار الجملة 12.5% خلال نوفمبر

سجل مؤشر الرقم القياسي لأسعار الجملة بالسعودية ارتفاعا نسبته 12.5% خلال شهر نوفمبر / تشرين الثاني 2021، مقارنة بالشهر نفسه من عام 2020.

وكشفت الهيئة العامة للإحصاء، في تقريرها الشهري، اليوم الأربعاء أن ارتفاع معدل التضخم بأسعار الجملة جاء بسبب ارتفاع أسعار السلع الأخرى القابلة للنقل بنسبة 21.6%، نظرًا لثقلها في المؤشر.

وأشارت إلى أن المواد الكيميائية شهدت أكبر زيادة سنوية في شهر نوفمبر / تشرين الثاني الماضي.

كما لفتت إلى أن أسعار المنتجات المعدنية والآلات والمعدات سجلت ارتفاعا نسبته 9.3% مقارنة بمستوياتها في نوفمبر / تشرين الثاني 2020، وذلك نتيجة ارتفاع أسعارالفلزات القاعدية بنسبة 28.9%.

وبينت هيئة الإحصاء السعودية أن أسعار المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ والمنسوجات، سجلت ارتفاعا بنحو 2% نتيجة ارتفاع أسعار اللحوم والأسماك والفواكه والخضروات والزيوت والدهون بنسبة 6%.

وعلى أساس شهري، سجل مؤشر أسعار الجملة بالسعودية ارتفاعا هامشية بلغت نسبته 0.4%، خلال نوفمبر / تشرين الثاني 2021، مقارنة بالشهر السابق، متأثرًا بارتفاع أسعار السلع الأخرى القابلة للنقل نحو 0.6%، الذي جاء نتيجة ارتفاع أسعار المنتجات المواد الكيميائية الأساسية 3.1%.

ويعكس مؤشر أسعار الجملة تحركات أسعار السلع في مرحلة ما قبل البيع بالتجزئة لسلة ثابتة من السلع تتكون من 343 بندًا، ُتجمع أسعارها بشكل شهري من 3 مدن رئيسية هي: (الرياض – جدة – الدمام).