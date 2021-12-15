موعد مباراة مصر وتونس اليوم في كأس العرب والقنوات الناقلة

مباراة مصر وتونس، تترقب جماهير الكرة المصرية والعربية، اليوم الأربعاء، الموافق الـ15 من ديسمبر 2021، مباريات الدور نصف النهائي ببطولة كأس العرب.

مباراة مصر وتونس اليوم

وتقام مباريات الدور نصف النائي مساء اليوم والتي منها مباراة مصر وتونس والجزائر وقطر، حيث من المتوقع أن تشهد الدوحة التي تستضيف بطولة كأس العرب مباراتان ناريتان.

موعد مباراة مصر وتونس

وتقام مباراة مصر وتونس في الدور نصف النهائي ببطولة كأس العرب مساء اليوم في تمام الخامسة مساء على ملعب أستاد "974"، بينما يلعب الجزائر أمام قطر في التاسعة مساء.

لاعبو مباراة مصر وتونس

ومن المتوقع أن يشارك في مباراة مصر وتونس اليوم حارس المرمى محمد الشناوي الذي عانى من الإصابة بالعضلة الخلفية ومعه حمدي فتحي إلا أن اللقاء سيغيب عنه أيمن أشرف الذي لم يتعافى.

التشكيل المتوقع لمباراة مصر وتونس

ويخوض الجهاز الفني للمنتخب الوطني مباراة مصر وتونس بشكيل متوازن معتمدا على حارسه الأول محمد الشناوي وبالوسط السولية وحمدي فتحي، والرباعي الدفاعي أحمد حجازي والونش وفتوح وأكرم توفيق، أمامهم أفشة وزيزو وحسين فيصل ومحمد شريف.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وتونس في كأس العرب

وأعلنت قنوات بي إن سبورتس عن نقل مباراة مصر وتونس في بطولة كأس العرب 2021 مجانا، عبر فضائيتهاbeIN SPORTS HD 1 beIN SPORTS HD 2، إضافة إلى الباقة المفتوحة لقنوات الكأس.