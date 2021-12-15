معدل التضخم بالسعودية يرتفع 1.1% خلال نوفمبر



سجل مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك بالسعودية (معدل التضخم) ارتفاعًا بنسبة 1.1% خلال شهر نوفمبر2021 مقارنة بالشهر نفسه من عام 2020.

وكشف التقرير الشهري للهيئة العامة للإحصاء اليوم الأربعاء أن هذا الارتفاع يرجع إلى زيادة أسعار النقل والتي سجلت ارتفاعًا بنسبة 5.7%متأثرًا بارتفاع أسعار تشغيل معدات النقل الشخصية بـنسبة 21.9% والتي بدورها تأثرت بارتفاع أسعار البنزين بنسبة 47.9 %وكان لارتفاع هذا القسم تأثير كبير في ارتفاع التضخم السنوي نظرًا لوزنه في المؤشر.

كما سجل قسم الأغذية والمشروبات ارتفاعًا بنسبة 1.6 %متأثرًا بارتفاع أسعار الأغذية بنسبة 1.7%على وجه الخصوص ارتفعت أسعار الخضراوات بنسبة 0.7 %في نوفمبر/ تشرين الثاني 2021.

وكذلك سجل قسم الاتصالات ارتفاعًا بلغت نسبته 1.4%متأثرًا بارتفاع أسعار خدمات الهاتف والفاكس بنسبة 2.3%.

وسجل قسم التعليم ارتفاعًا بنسبة 4.8%متأثرًا بارتفاع أسعار التعليم المتوسط والثانوي بنسبة 13.6%، كما سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعًا بـنسبة 1.8%متأثرًا بارتفاع أسعار خدمات تقديم الوجبات بنسبة 1.4%.

وأضاف تقرير الهيئة أن قسم الترفيه والثقافة سجل ارتفاعًا بلغت نسبته 2.3%متأثرًا بارتفاع أسعار الرحلات السياحية المنظمة بنسبة 2.2%.

وفي المقابل أشار تقرير الهيئة أن قسم الملابس والأحذية سجل انخفاضًا بنسبة 1.8%، متأثرًا بانخفاض أسعار الملابس بنسبة 1.3%كما سجل قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى انخفاضًا بنسبة 1.6 %متأثرًا بانخفاض أسعار إيجارات السكن بنسبة 2%.

وعلى أساس شهري سجل مؤشر أسعار المستهلك لشهر نوفمبر2021 استقرارًا نسبيًا مقارنة بشهر أكتوبر 2021؛ حيث ارتفع بنسبة 0.2%.

وقد تأثر مؤشر التضخم الشهري بارتفاع قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 1.4%والذي بدوره تأثر بارتفاع أسعار استئجار صالات الأفراح بنسبة 10.7%وكذلك ارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة بنسبة 2.8%.