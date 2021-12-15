سعر برميل النفط الكويتي يتراجع إلى 75.48 دولار

انخفض سعر برميل النفط الكويتي في جلسة أمس الثلاثاء بواقع 78 سنتًا؛ ليصل إلى 75.48 دولار، مقابل 76.26 دولار للبرميل أول أمس الاثنين؛ وذلك وفقًا للسعر المُعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

عالميًا، انخفض خام برنت عند تسوية تعاملات أمس بواقع 69 سنتًا ليصل إلى 73.70 دولار للبرميل، كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بواقع 56 سنتًا عند مستوى 70.73 دولار للبرميل.

ومع انطلاق تعاملات اليوم الأربعاء، هبطت أسعار النفط رغم صدور بيانات أولية تشير إلى انخفاض مخزونات النفط في الولايات المتحدة في الأسبوع الماضي، ووسط توقعات بتجاوز المعروض من الخام مستويات الطلب بداية من ديسمبر الجاري.

وسجل خام برنت القياسي تسليم فبرايل هبوطًا في مستهل جلسة اليوم بنسبة 1.2% عند مستوى 72.85 دولار للبرميل، في حين تراجع خام نايمكس الأمريكي تسليم يناير بنحو 1.3% ليصل إلى 69.78 دولار للبرميل.

كانت بيانات معهد البترول الأمريكي كشفت أمس تراجع مخزونات النفط في الولايات المتحدة 815 ألف برميل للأسبوع المنتهي في 10 ديسمبر الجاري.

وتعلن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بيانات المخزونات الرسمية في وقت لاحق اليوم، كما تترقب أيضًا الأسواق قرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن السياسة النقدية.