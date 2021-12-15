مؤشر Nikkei الياباني ينهي آخر جلساته على استقرار

الاقتصاد
بوابة الفجر
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أنهى مؤشر Nikkei الياباني جلسة الأربعاء 15 ديسمبر في بعد تعاملات حذرة قبل صدور قرار الفدرالي الأميركي الذي يتوقع أن يكون حاسما بشأن السياسة النقدية، حيث من المتوقع أن يميل إلى تقليص مشتريات الأصول بوتيرة أسرع.

ويتوقع المستثمرون أن تتبنى اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة الأميركية سياسة أكثر تحفظا في ختام اجتماعها الذي يستمر يومين في وقت لاحق من اليوم، الأمر الذي من شأنه أن يسرع من وتيرة خفض حوافز شراء السندات ويمهد الطريق ربما إلى رفع أسعار الفائدة في وقت مبكر.

حركة المؤشرات اليابانية
 

واستقر مؤشر Nikkei عند 28459.72 نقطة فيما أغلق مؤشر Topix الأوسع نطاقا على ارتفاع 0.52%.


وكان مؤشر معدات النقل الفرعي هو القطاع الأفضل أداء على Topix حيث صعد 2.47%، وتسبب انخفاض أسهم قطاع النقل البحري 2.99% في جعلها الأسوأ أداء بفارق كبير.

 

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