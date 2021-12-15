أسعار الذهب تستقر وسط حالة من الترقب لنتائج اجتماع الفدرالي

الاقتصاد
بوابة الفجر
Advertisements



استقرت أسعار الذهب الأربعاء 15 ديسمبر بعد انخفاضها الحاد في الجلسة السابقة، وذلك مع ترقب المستثمرين لقرار الفدرالي بشأن تقليص إجراءات التحفيز التي اتخذها في مواجهة جائحة كوفيد-19.

ويرقب المتعاملون عن كثب تحركات الفدرالي لمعرفة ما إذا كان سيسرع من وتيرة تقليص برنامجه لشراء السندات أو سيعدل توقعاته لموعد رفع أسعار الفائدة العام المقبل.

ومن شأن خفض التحفيز ورفع الفائدة دفع عائدات السندات الحكومية للارتفاع مما يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لشراء الذهب الذي لا يدر عائدا.

ومن المقرر كذلك أن يعقد البنك المركزي الأوروبي وبنك إنكلترا وبنك اليابان المركزي اجتماعات لتحديد السياسات النقدية هذا الأسبوع.

واستقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 1767.71 دولار للأونصة الساعة 07:25 بتوقيت غرينتش وكان قد اقترب من أدنى مستوياته في أسبوعين مسجلا 1766 دولارا في وقت سابق اليوم بعد أن تراجع بنسبة 1% في الجلسة السابقة.

هذا وهبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1767.80 دولار.

وتراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1% إلى 21.90 دولار للأونصة.

 

Advertisements

الأكثر قراءة

عاجل- الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" يُعلن إقامة بطولة ‫أمم إفريقيا‬ في موعدها

مفاجأة جديدة بشأن مشاركة الشناوي في مباراة مصر وتونس

عاجل.. رابطة الأندية الأوروبية تطلب تأجيل كأس الأمم الإفريقية بخطاب رسمي

ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا قبل مباريات الدور ال16 بالبطولة

‎أزمة تذاكر مباراة مصر وتونس مستمرة قبل ساعات من المواجهة المرتقبة بنصف نهائى كأس العرب

تعرف على موعد الإعلان عن جائزة أفضل لاعب في العالم "ذا بيست"

3 قنوات مفتوحة تنقل مباراة مصر ضد تونس اليوم الأربعاء في نصف نهائي كأس العرب

" هيعيش أوقات صعبة ".. كيروش يتحدى المنتخب التونسي قبل الموقعة النارية

ads