«التحصين بجرعتين».. كل ما تريد معرفته عن طريقة التقديم لأداء العمرة إلكترونيا

بعد توقف أداء مناسك العمر لمدة عامين، بدء السماح للمعتمرين المصريين للسفر لأداء مناسك العمرة ويبحث العديد من المواطنين عن التفاصيل التي وضعتها المملكة العربية السعودية لسهولة دخول أراضيها من الخطوات وطريقة التقديم.

وتستعرض بوابة “الفجر” الإلكترونية، فقًا لبوابة العمرة المصرية خطوات التقديم على النحو التالي:

خطوات التقدم للعمرة إلكترونيا

- الدخول عبر موقع بوابة العمرة المصرية.

- إدخال اسم والجنسية ورقم جواز السفر ورقم الموبايل.

-تعيين كلمة مرور وإعادة إدخالها مرة أخرى ثم الضغط على “إنشاء حساب”.

-ويمكن للراغب في أداء مناسك العمرة التعرف على الشركات المعتمدة التي لها أحقية تنظيم رحلات العمرة، بجانب الضغط على الموقع الإلكتروني للشركة التي ترغب بالسفر معها لمعرفة تفاصيل برنامج الرحلة.

- على المتقدم الذهب للشركة للاتفاق معها على كافة التفاصيل وإبرام عقد مع الشركة لضمان حقوقك وواجباتك.

- يحصل المتقدم على التأشيرة ثم يدخل الرقم القومي أو رقم جواز السفر عبر الموقع الرسمي للبوابة.

-يضغط المتقدم على “استعلام” لتظهر التفاصيل المتفق عليها بشأن الرحلة من حيث الشركة المتعاقد معها ورقم الجواز وتكاليف رحلة العمرة وسير إجراءات الحجز الخاصة به وإلى أين وصلت.

- وبعد صدور الباركود الخاص بك عليك استلامه من الشركة التي ستسافر من خلالها قبل ميعاد السفر.

التفاصيل الكاملة حول “الباركود”



- في حالة الحصول على الباركود تكون قد تأكدت من اتمام صحة التأشيرة وسلامة برنامج رحلتك، بجانب أنه يتيح سهولة الحصول على البيانات، كما أنه يتيح للجهات المسؤولة مراجعة تفاصيل الرحلة ومتابعة المعتمر منذ حجز رحلته وحتى سفره وعودته سالمًا، والتدخل الفوري لحل أي مشكلات تواجهه.

اشتراطات تأشيرات العمرة للقادمين من مصر



اشترطت السفارة السعودية بالقاهرة، التحصين بجرعتين لكافة القادمين من الخارج بتأشيرة عمرة، معلنة معتمرو الخارج القادمين بتأشيرة عمرة والمحصنين بجرعات اللقاح المعتمد في المملكة، يستطيعون البدء مباشرة بأداء العمرة ولا حاجة لتطبيق الحجر المؤسسي.

وأكدت السفارة أن معتمرو الخارج القادمين بتأشيرة عمرة والمحصنين بجرعات اللقاح المعتمد لدى منظمة الصحة العالمية، يتم تطبيق إجراءات الحجر المؤسسي لمدة 3 أيام، وبعد 48 ساعة من الحجر المؤسسي يتم تقديم شهادة فحص مخبري PCR سلبية ليتوجهوا مباشرة لأداء مناسك العمرة.

اللقاحات المعتمدة في السعودية للقادمين من الخارج

- فاييزر بيوتنيك “Pfizer-BioNTech”.

- موديرنا "Moderna".

- أكسفورد أسترازينكا “Oxford-Astrazeneca”.

- جونسون “Janssen”.

- سينوفارم “Sinopharm”.

- ساينوفاك “Sinovac”.