شاهد مباراة مصر وتونس بنصف نهائي كأس العرب مجانا عبر هذه القنوات

يبحث الكثيرون عن طرق مشاهدة مباراة مصر وتونس التي ستلعب اليوم في الدور نصف النهائي ببطولة كأس العرب 2021 والتي تستضيفها قطر من الـ30 من نوفمبر وحتى الـ18 من ديسمبر.

مشوار مصر وتونس

وتنطلق مباراة مصر وتونس اليوم الأربعاء، بعدما تم تحديد طرفي المواجهة، بعد تغلب المنتخبين على الأردن وعمان في المباراة التي جمعت بينهما في الدور ربع النهائي.

موعد مباراة مصر وتونس

وتقام مباراة منتخب مصر وتونس اليوم في تمام الخامسة على ملعب 974، ضمن منافسات الدور نصف النهائي، بينما يخوض الجزائر مواجهة نارية أمام قطر صاحب الأرض والجمهور في التاسعة مساء.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وتونس في كأس العرب

وأعلنت قنوات بي إن سبورتس عن نقل مباراة مصر وتونس في بطولة كأس العرب 2021 مجانا، عبر فضائيتهاbeIN SPORTS HD 1 beIN SPORTS HD 2، إضافة إلى الباقة المفتوحة لقنوات الكأس.

قنوات مفتوحة تنقل مباراة مصر وتونس

وكشفت مجموعة قنوات أون تايم سبورتس المصرية عن نقل المواجهة المهمة المرتقبة بين مصر وتونس في الدور نصف النهائي ببطولة كأس العرب، كما يسبقها أستوديو تحليلي للمباراة، على نايل سات مجانا.

غيابات مباراة مصر وتونس

ومن المتوقع أن يشارك في مباراة مصر وتونس اليوم حارس المرمى محمد الشناوي الذي عانى من الإصابة بالعضلة الخلفية ومعه حمدي فتحي إلا أن اللقاء سيغيب عنه أيمن أشرف الذي لم يتعافى.

التشكيل المتوقع لمباراة مصر وتونس

ويخوض الجهاز الفني للمنتخب الوطني مباراة مصر وتونس بشكيل متوازن معتمدا على حارسه الأول محمد الشناوي وبالوسط السولية وحمدي فتحي، والرباعي الدفاعي أحمد حجازي والونش وفتوح وأكرم توفيق، أمامهم أفشة وزيزو وحسين فيصل ومحمد شريف.