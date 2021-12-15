موعد مباراة قطر والجزائر اليوم فى نصف نهائى كأس العرب 2021

يبحث الجمهور العاشق للكرة العربية عن تفاصيل المواجهة المهمة التي ستجمع بين منتخبي قطر والجزائر اليوم الأربعاء، في الدور نصف نهائي ببطولة كأس العرب 2021.

مباراة قطر والجزائر

وتنطلق مباراة قطر والجزائر في التاسعة مساء اليوم الأربعاء على ستاد "الثمامة" بالعاصمة الدوحة، ضمن مواجهات الدور نصف النهائي لبطولة كأس العرب.

القنوات الناقلة لمباراة قطر والجزائر

وتذاع مباراة قطر والجزائر في نصف نهائي كأس العرب 2021، اليوم على قناة Alkass One HD، beIN Sports HD 1، beIN Sports HD 2.

مباراة قطر والجزائر ومصر وتونس

ويواجه الفائز من مباراة الجزائر وقطر نظيره من مباراة مصر ضد تونس التي تقام اليوم في تمام الخامسة مساء بتوقيت القاهرة الـ6 بتوقيت المملكة العربية السعودية والتي تسبق تلك المباراة.

ظروف مباراة قطر والجزائر

أسفرت مواجهات الدور ثمن النهائي عن مباراة الجزائر وقطر اليوم، حيث أهل المنتخبان على حساب نظيريهما المغربي والإمارات، في المباراة التي شدت غزارة تهديفية.

مباراة قطر والجزائر وموعد مباراة مصر وتونس

وتقام قبل مواجهة الجزائر وقطر مباراة مصر وتونس في الدور نصف نهائي بطولة كأس العرب 2021، في تمام الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب "974".

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