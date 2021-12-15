تعرف على أماكن ومواعيد وسبب انقطاع المياه عن عدة مناطق بالقاهرة غدا

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بوابة الفجر
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ننشر لكم في السطور التالية أماكن ومواعيد وسبب انقطاع المياه عن عدة مناطق بالقاهرة غدا لمدة 8 ساعات.
 

مواعيد انقطاع المياه عن عدة مناطق بالقاهرة غدا

ويستغرق قطع المياه نحو 8 ساعات اعتبارا من الساعة العاشرة، مساء يوم الخميس، الموافق 16 -12 -2021 وحتى الساعة السادسة صباح اليوم التالي الجمعة الموافق 17-12-2021


أماكن انقطاع المياه بالقاهرة غدا


وأوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقاهرة، أن المناطق المتأثرة بالانقطاع هي:

أرض الجولف الجزء التابع لشبكات مصر الجديدة  

مجمع الجلاء 

قاعدة ألماظة الجوية 

السبع عمارات 

شارع عمر بن الخطاب 

ميدان تريومف 

ميدان الاسماعيلية 

ميدان سفير 

منطقة مساكن ألماظة

 

سبب انقطاع المياه غدا

ويرجع السبب في انقطاع المياه عن عدة مناطق بالقاهرة غدا، إلى تنفيذ أعمال لحام على خط مياه قطر 800 مم بشارع حسين كامل.

 

ومن جهتها، تقوم شركة مياه القاهرة، توفير سيارات مياه صالحة للشرب موجودة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى.

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