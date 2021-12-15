بمشاركة عمر مرموش.. اعرف ملخص وأهداف بايرن ميونخ ضد شتوتجارت

حقق فرق بايرن ميونخ انتصار مذهلا على نظيره شتوتجارت المحترف في صفوفه النجم المصري عمر مرموش، في افتتاح منافسات الجولة الـ 16 من مسابقة الدوري الألماني.

أهداف وملخص بايرن ميونخ ضد شتوتجارت

واحرز فريق بايرن ميونخ 5 أهداف في شباك شتوتجارت، في المواجهة التي أقيمت بينهما مساء الثلاثاء، على ملعب “مرسيدس بينز أرينا”.

وسجل أولى أهداف بيرن ميونخ سيرجي جنابري في الدقيقة 40 من عمر المباراة، كما أحرز الهدف الثاني في الدقيقة 53.

وقام النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي بتسجيل الهدفين الثالث والرابع في الدقائق 69 و73 من زمن اللقاء، ليرتفع رصيده إلى 42 هدفا في الدوري الألماني خلال العام الجاري 2021.

وعن الهدف الخامس والأخير وضعه اللاعب سيرجي جنابري في الدقيقة 74 من عمر المباراة.

بايرن ميونخ ضد شتوتجارت

بهذه النتيجة، يتصدر فريق بايرن ميونخ جدول ترتيب الدوري الألماني هذا الموسم، برصيد 40 نقطة وبفارق 9 نقاط عن أقرب منافسيه بوروسيا دورتموند الوصيف برصيد 31 نقطة، وشتوتجارت يأتي في المركز الـ15 برصيد 17 نقطة.

عمر مرموش

وشارك عمر مرموش في التشكيل الأساسي لفريق شتوتجارت ضد بايرن ميونخ حتى تم استبداله في الدقيقة 84 من زمن المباراة.