تردد قناة أون تايم سبورتس الناقلة لمباراة مصر وتونس بكأس العرب

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أون تايم سبورتس
أون تايم سبورتس
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أون تايم سبورتس، يخوض منتخب مصر اليوم الأربعاء، الموافق الـ15 من ديسمبر 2021، مواجهة مصيرية أمام نظيره التونسي في الدور نصف النهائي ببطولة كأس العرب المقامة في قطر.

 

أون تايم سبورتس

 

ويحرص عشاق الساحرة المستديرة على مشاهدة مباراة مصر وتونس اليوم عبر قناة أون تايم سبورتس بشكل مجاني، بعدما قامت بنقل مباريات المنخب الوطني السابقة.

 

قناة أون تايم سبورتس

 

وأعلنت مجموعة قنوات أون تايم سبورتسOn Time Sports  عن نقل مواجهة مصر وتونس اليوم في نصف نهائي بطولة كأس العرب التي تستضيفها العاصمة القطرية.

 

تردد قنوات أون تايم سبورتس On Time Sports الجديد على نايل سات

 

وترصد بوابة الفجر الإلكترونية لمتابعينا الكرام وقرائنا الأعزء تردد قناة أون تايم سبورتس الجديد عبر نايل سات في السطور التالية:

 

تردد قناة أون تايم سبورتس  On Time Sports 1

 

القمر: نايل سات 

 

الجودة: إس دي. 

 

تردد القناة: 10853.

 

الاستقطاب: أفقي H.

 

معدل الترميز: 27500.

 

معامل التصحيح الخطأ: 5/6.

 

تردد قناة أون تايم سبورتس  On Time Sports 2

 

القمر: نايل سات.

الجودة: إس دي. 

التردد: 11449.

معدل تصحيح الخطأ: 6/5.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

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