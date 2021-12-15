آرتيتا يحسم مصير أوباميانج

رد مدرب آرسنال ميكيل آرتيتا، على التساءلات العديدة بشأن مصير بيير إيمريك أوباميانج، بعدما جرده من شارة القائد على خلفية مشكلة انضباطية.



وعقد أرتيتا مؤتمرا صحفيا مساء الثلاثاء، قبل يوم واحد من مباراة الفريق أمام وست هام يونايتد ضمن الجولة السابعة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، وانهالت عليه الأسئلة المتعلقة بأوباميانج.



وبسؤاله عما إذا كان النجم الجابوني سيلعب لصالح آرسنال مرة أخرى، قال أرتيتا متحفظا: "نحن بحاجة إلى بعض الوقت، يحتاج الأمر إلى وقت للعودة إلى سابق عهده، في الوقت الحالي لن يشارك مع الفريق".



وردا على سؤال عما إذا كان أوباميانج، الذي تبقى لديه 18 شهرًا في عقده، سيباع في يناير المقبل، قال أرتيتا: "كل ما يمكنني قوله الآن هو أننا اتخذنا هذا القرار وهو قرار صعب، لا أود أن أجلس هنا أتحدث عن ذلك. في الوقت الحالي هو غير مشارك معنا".



وأضاف: "ما يمكنني قوله في الوقت الحالي، كان هناك الكثير لاستيعابه. إنه قرار صعب اتخاذه، سيستغرق بعض الوقت، لقد فعلنا هذا لأننا نتألم. يحتاج إلى الوقت ولن يكون متاحًا، منذ أن أتيت هنا، كانت العلاقة جيدة حقًا. لهذا السبب الأمر مؤلم".



وعندما سئل عما إذا كان أوباميانج حاول مناقشة قضيته، أجاب أرتيتا: "لا، كانت الطريقة التي أحب القيام بها، وجهًا لوجه. هذا كل شيء، يمكن تغيير مجموعة القادة هذه".



وألمح أرتيتا إلى إمكانية أن يحل الدولي السويسري جرانيت تشاكا مكان أوباميانج مع قائد آخر، وقال: "جرانيت جزء من مجموعة القادة وهو بالفعل لاعب مهم بالنسبة لنا".

