مواجهات قوية للداخلية وبتروجت وزد والترسانة بالقسم الثاني



تنطلق في الثانية والنصف من عصر الجمعة منافسات الجولة الحادي عشر للمجموعة الثانية بدورى القسم الثاني بإقامة8 مباريات قوية ومثيرة.



1- زد إف سي مع بتروجت

يشهد ملعب نادي زد الشيخ زايد 6 أكتوبر لقاء فريق زد إف سي متصدر المجموعة بقيادة اسماعيل يوسف برصيد 24 نقطة مع فريق بتروجت صاحب المركز الرابع بقيادة ربيع ياسين برصيد 18 نقطة.

وشهدت الجولة الماضية فوز زد على النصر بهدفين لهدف وفاز فريق بتروجت على الترسانة 3-2.



2- الداخلية مع منتخب السويس

يحتضن ستاد كلية الشرطة مواجهه مرتقبة بين فريق الداخلية وصيف المجموعة بقيادة سيد عيد برصيد 19 نقطة مع فريق منتخب السويس صاحب المركز السادس بقيادة سعد فاروق برصيد 17 نقطة.

وحقق فريق منتخب السويس الفوز في الجولة الماضية على بلبيس بهدف نظيف بينما تلقى الداخلية هزيمة من وادي دجلو بثلاثية مقابل هدف.

3- بورتو مع السكة الحديد

يستضيف ستاد الدفاع الجوي مباراة نارية بين فريق بورتو صاحب المركز الثالث بقيادة أشرف توفيق برصيد 18 نقطة مع فريق السكة الحديد صاحب المركز الثامن بقيادة جمعه مشهور برصيد 18 نقطة.

وشهدت الجولة السابقة فوز بورتو على فريق بنها بهدفين مقابل هدف، وحقق فريق السكة الحديد الفوز علي فريق الإنتاج الحربي برباعية مقابل هدفين.

4- المصرية للاتصالات مع الترسانة

على ستاد السكة الحديد، يلتقي فريق المصرية للاتصالات صاحب المركز العاشر بقيادة هشام زكريا برصيد 13 نقطة مع فريق الترسانة صاحب المركز التاسع بقيادة طارق السيد برصيد 14 نقطة.

شهدت الجولة الماضية تعادل الإصالات مع فريق القناة دون أهداف، بينما تلقى فريق الترسانة الهزيمة من فريق بتروجت بهدفين مقابل هدف.

5- المريخ مع وادي دجلة

يحل فريق وادي دجله صاحب المركز الخامس بقيادة عبد الباقي جمال برصيد 17 نقطة مع فريق المريخ صاحب المركز الثالث عشر بقيادة أيمن الجمل برصيد 8 نقاط.

وشهدت الجولة الماضية فوز دجلة على الداخلية بثلاثية مقابل هدف، بينما تعادل المريخ مع بور فؤاد دون أهداف.

6- بلبيس مع القناة

على ملعب نادي جوت بلبيس، يلعب فريق بلبيس صاحب المركز الرابع عشر بقيادة محمد صبري برصيد 8 نقاط مع فريق القناة صاحب المركز السابع بقيادة محمد حليم برصيد 15 نقطة.

شهدت الجولة الماضية تعادل فريق القناة مع فريق المصرية للاتصالات دون أهداف بينما تلقى بلبيس الهزيمة أمام فريق منتخب السويس بهدف نظيف.

7- الإنتاج الحربي مع بور فؤاد

على ستاد السلام، يواجه فريق الإنتاج الحربي صاحب المركز الحادي عشر بقيادة عبد الناصر محمد برصيد 10 نقاط مع فريق بور فؤاد متذيل المجموعة بقيادة عن أبو طالب العيسوي برصيد 5 نقاط.

وتعادل بور فؤاد مؤخرا مع المريخ سلبيًا، بينما تلق الإنتاج هزيمة كبيرة من فريق السكة الحديد برباعية مقابل هدفين.

8- النصر مع بنها



يحل فريق بنها صاحب المركز الخامس عشر بقيادة برصيد 6 نقاط مع فريق النصر صاحب المركز الثاني عشر بقيادة ياسر رضوان برصيد 9 نقاط.

شهدت الجولة الماضية هزيمة فريق النصر من فريق، وخسارة فريق بنها من فريق بورتو السويس.



ترتيب المجموعة

1- زد إف سي 24 نقطة

2- الداخليه 19 نقطة

3- بورتو 18 نقطة

4- بتروجت 18 نقطة

5- وادي دجله 17 نقطة

6- منتخب السويس 17 نقطة

7- القناة 15 نقطة

8- السكة 15 نقطة

9- الترسانة 14 نقطة

10- المصرية للاتصالات 13 نقطة

11- الإنتاج الحربي 10 نقاط

12- النصر 9 نقاط

13- المريخ 8 نقاط

14- بلبيس 8 نقاط

15- بنها 6 نقاط

16- بور فؤاد 5 نقاط