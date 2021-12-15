صفقة تبادلية مُرتقبة بين بيراميدز والإسماعيلي

بيراميدز
بيراميدز
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كشف مصدر مطلع داخل نادي بيراميدز، عن اقتراب عقد صفقة تبادلية بين الفريق السماوي ونادي الإسماعيلي، خلال الفترة المقبلة.

حيث سيتم استبدال ناصر منسي مهاجم بيراميدز، بشكري نجيب نجم مهاجم الإسماعيلي في شهر يناير المقبل.

حيث أكد المصدر، أن ناصر منسي يماطل في مفاوضات تجديد عقده والذي ينتهي نهاية الموسم الجاري، والأقرب رحيله في شهر يناير المقبل.

وتابع المصدر، أن إيهاب جلال المدير الفني لنادي بيراميدز رحب بفكرة التعاقد مع شكري نجيب، وهو ما يجعل احتمالية الصفقة التبادلية قائمة خلال الفترة المقبلة.
 

نادي الإسماعيلي شكري نجيب الإسماعيلي مصدر مطلع الصفقة التبادلية
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