موانيء البحر الأحمر تتداول 714 طن بضائع عامة و422 شاحنة

تداولت موانيء البحر الأحمر، 714 طن بضائع عامة ومتنوعة، و422 شاحنة، و141 سيارة ملاكي.

وذكرت هيئة موانىء البحر الأحمر - في بيان اليوم /الأربعاء/ - أن حركة الصادرات شملت 714 طن بضائع عامة، و227 شاحنة، و71 سيارة ملاكي، وشملت حركة الواردات 195 شاحنة، و70 سيارة ملاكي، في حين يتواجد 10 سفن على أرصفة الموانئ.

وأوضح البيان أن ميناء سفاجا استقبل السفينة "أمل" بحمولة 86 شاحنة، والسفينة "بوسيدن اكسبريس" بحمولة 109 شاحنات، و70 سيارة ملاكي، وتم مغادرة السفينة "امل" بحمولة 77 شاحنة، والسفينة "بوسيدن" بحمولة 105 شاحنات، و5 سيارات ملاكي.

وأشار إلى أنه غادر ميناء نويبع السفينة "سيناء" بـ 43 شاحنة، بحمولة 714 طنا، و6 سيارات ملاكي، كما غادر ميناء السويس السفينة "بنياس 3" بحمولة 60 سيارة ملاكي متجهة إلى مدينة (جدة) السعودية.