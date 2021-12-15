22 سفينة إجمالي الحركة الملاحية بموانئ بورسعيد



ذكرت المنطقة الإقتصادية لقناة السويس أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 22 سفينة حاويات وبضائع عامة خلال عمليات التداول.

وأوضحت هيئة موانئ بورسعيد - في بيان لها اليوم /الأربعاء/ - أن ميناء شرق بورسعيد سجل دخول 3 سفن حاويات، وخروج 4، ويتواجد على الأرصفة 5 سفن، ومن المنتظر دخول سفينة.

كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتي حاويات، وخروج سفينة حاويات، ويتواجد على الأرصفة سفينة حاويات، وسفينتا بضائع عامة، ومن المنتظر دخول 3 سفن حاويات.

ويجرى التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ.