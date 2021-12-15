"القابضة" الإماراتية تؤسس مكتبا في القاهرة لتعزيز الاستثمار بمصر

أعلنت "القابضة" الإماراتية “ADQ” اليوم، عن إنشاء مكتب جديد لها في مصر.

يدعم افتتاح مكتب "القابضة" الجديد في القاهرة منصّة الشراكة الاستثمارية الاستراتيجية التي تأسست عام 2019 بين "القابضة" وصندوق مصر السيادي بقيمة 20 مليار دولار "73 مليار درهم " والتي تهدف إلى المساهمة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في مصر من خلال مشاريع الاستثمار الاستراتيجية المشتركة، والصناديق والأدوات الاستثمارية المتخصصة في قطاعات رئيسية مثل؛ الصحة والدواء والمرافق والأغذية والزراعة والعقارات والخدمات المالية.

وقال عمر مهنا، مدير ادارة الإستثمارات السيادية في "القابضة" /ADQ/ إن افتتاح مكتبنا الجديد في القاهرة خطوة مهمة تؤكد التزامنا على المدى البعيد من خلال منصّتنا الاستثمارية الاستراتيجية بإطلاق فرص جديدة للنمو ضمن القطاعات الرئيسية. وسيسهم حضورنا الداخلي في القاهرة بدور أساسي في توطيد التعاون الثنائي بين بلدينا، ودعم المؤسسات القادرة على تسريع التنمية الاقتصادية في مصر." وقال أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي إن قرار "القابضة" /ADQ/ بإنشاء مكتبها في مصر يؤكد على عمق علاقة ومستوى التعاون الثنائي مما يعزز قدرتنا على تطوير ودراسة فرص الاستثمار المشتركة، حيث تتمتع مصر بمخزون هائل من الإمكانات التي لم تُستثمر بعد في العديد من القطاعات، وتظهر شراكتنا مع "القابضة" /ADQ/ قدرتنا على استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر، وعلى تحفيز التنمية الاقتصادية في مصر."