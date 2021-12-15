منتدى الأعمال الإماراتي - القيرغيزستاني يبحث تعزيز الشراكة الاقتصادية





بحث منتدى الأعمال الإماراتي - القيرغيزستاني الذي نظمته غرفة دبي بحضور حشد من ممثلي القطاع الخاص لدى الجانبين.. تعزيز الشراكات الاقتصادية بين الجانبين إلى جانب التعرف على فرص التعاون المشتركة التي من شأنها الارتقاء بهذا التعاون.

حضر المنتدى معالي دانيار أمانجيليدييف وزير الاقتصاد والتجارة في قيرغيزستان ومعالي أسكاربيك دزانيبييف وزير الزراعة في قيرغيزستان وسعادة مارات شارشيكيف رئيس غرفة تجارة وصناعة قيرغيزستان وحسن الهاشمي مدير إدارة العلاقات الدولية في غرفة دبي وعددٌ من رجال الأعمال من الجانبين.

وقال حسن الهاشمي إن تجارة دبي غير النفطية مع قيرغيزستان في العام 2020 بلغت 817 مليون دولار أمريكي حيث تمتلك دبي روابط تجارية متينة مع قيرغيزستان التي تعتبر بوابة لتجارة الإمارة مع منطقة وسط آسيا.

ولفت إلى أهمية دبي كمركز تجاري رئيسي للشركات القيرغيزستانية الراغبة بالتوسع في أسواق المنطقة مشيرًا إلى وجود آفاق واسعة للتعاون المشترك بين الجانبين في قطاعات الزراعة والصناعات الغذائية والسياحة والبنية التحتية والتجارة.

وأكد على المزايا التنافسية لدبي التي توفرها للمستثمرين من كافة أنحاء العالم ومنها الموقع الجغرافي الاستراتيجي والبنية التحتية المتطورة وسهولة ممارسة الأعمال والمناطق الحرة الجاذبة للاستثمارات ومزايا الإقامة والتملك الكامل للأعمال.

وأوضح الهاشمي أن إكسبو 2020 دبي يمثل فرصة مثالية لتعزيز التعاون والشراكات الاقتصادية مع الأسواق الخارجية داعيًا الشركات القيرغيزستانية إلى الاستفادة من الحدث الأهم في العالم لنسج شبكة علاقات استراتيجية مع الشركات العاملة في دبي من أجل الارتقاء بالتعاون الثنائي.