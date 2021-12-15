"النواب الياباني" يقر ميزانية تكميلية لتخفيف تداعيات كورونا الاقتصادية

وافق مجلس النواب الياباني اليوم على ميزانية تكميلية قياسية تبلغ 36 تريليون ين /320 مليار دولار/ للسنة المالية 2021 لتمويل حزمة اقتصادية لتخفيف تداعيات وباء كورونا.

وسوف تموّل الميزانية جزءًا من إجراءات التحفيز الجديدة التي طرحتها الحكومة في منتصف نوفمبر لدعم الاقتصاد المنكوب بفيروس كورونا والاستعداد لموجة محتملة من إصابات كوفيد-19 خلال فصل الشتاء وسط مخاوف من انتشار متحور أوميكرون.

وسوف تمول الميزانية التكميلية إجراءات الحد من انتشار كورونا وتحسين أنظمة الرعاية الطبية للمستشفيات لتأمين المزيد من الأسرة لمرضى كوفيد-19، اضافة إلى توسيع حملة لقاحات كورونا. كما تشمل توزيع 100 ألف ين نقدًا /نحو 880 دولار/ للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 عامًا أو أقل في الأسر التي يقل دخلها السنوي الأساسي عن 9.6 مليون ين /نحو 84 ألف دولار/.