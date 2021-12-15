1.4 مليار درهم تصرفات العقارات في دبي اليوم

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 1.4 مليار درهم حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 353 مبايعة بقيمة 866.99 مليون درهم منها 50 مبايعة للأراضي بقيمة 199.66 مليون درهم و303 مبايعات للشقق والفلل بقيمة 667.33 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 36 مليون درهم في منطقة البرشاء الاولى تلتها مبايعة بقيمة 11 مليون درهم في منطقة الحبية الثالثة ثم مبايعة بقيمة 10 ملايين درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.

وتصدرت منطقة جبل علي الأولى المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 19 مبايعة بقيمة 55 مليون درهم وتلتها منطقة وادي الصفا 5 بتسجيلها 6 مبايعات بقيمة 27 مليون درهم وثالثة في اليفره 3 بتسجيلها 5 مبايعات بقيمة 5 ملايين درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 71 مليون درهم بمنطقة ند حصة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 15 مليون درهم في منطقة برج خليفة وأخيرا مبايعة بقيمة 14 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وقد تصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 43 مبايعة بقيمة 89 مليون درهم وتلتها منطقة برج خليفة بتسجيلها 32 مبايعة بقيمة 93 مليون درهم وثالثة في وادي الصفا 5 بتسجيلها 32 مبايعة بقيمة 62 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 541.45 مليون درهم منها 15 رهونات أراضي بقيمة 411.99 مليون درهم و42 رهونات فلل وشقق بقيمة 129.46 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة الخليج التجارى بقيمة 268 مليون درهم وأخري في منطقة البرشاء جنوب الثانية بقيمة 135 مليون درهم.

أما ما يتعلق بالهبات فقد شهدت تسجيل 10 هبات بقيمة 14.55 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الثنيه الخامسة بقيمة 5 ملايين درهم وأخرى في منطقة مرسى دبي بقيمة 4 ملايين درهم.