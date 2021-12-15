أماكن سقوط الأمطار غدا الخميس الموافق 16/12/2021

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان لها، توقعات حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، أماكن سقوط الأمطار غدا في المناطق المختلفة، إذ يتوقع خبراء هيئة الأرصاد، أن يسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد في أول الليل شديد البرودة في آخره على كافة الأنحاء.

وسنستعرض لكم خلال السطور التالية، حالة الطقس وخريطة أماكن سقوط الأمطار غدا والأيام القادمة، والتي تكون خفيفة إلى متوسطة على عدد من المناطق المختلفة، وجاءت كالتالي:

أماكن سقوط الأمطار غدا

أوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن هناك عددًا من المناطق التي ستشهد سقوط الأمطار المتوسطة غدا، مشيرة إلى أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة 30 % إلى 40% تقريبا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة بنسبة تصل إلى 20% على مناطق من جنوب الدلتا والتي قد تمتد مساء إلى القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

توقعات الجمعة 17 ديسمبر

من المتوقع سقوط أمطار متوسطة بنسبة 50% إلى 60% على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة بنسبة تتراوح بين 30% إلى 40% على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الدلتا التي قد تمتد إلى شمال الصعيد على فترات متقطعة، وتنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

توقعات السبت 18 ديسمبر

من المتوقع أن يكون هناك أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة، وتنشط الرياح وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية على فترات متقطعة.

توقعات الأحد 19 ديسمبر

تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية على فترات متقطعة.

توقعات الإثنين 20 ديسمبر

من المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة تتراوح بين 30% إلى 40% على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة، وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ومدن القناة وسيناء على فترات متقطعة.

توقعات الثلاثاء 21 ديسمبر

من المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة تتراوح بين 30% إلى 40% تقريبا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة، وتنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.