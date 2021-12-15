اختتام اجتماع قادة تكنولوجيا المعلومات والاتصال في أبوظبي

اختتمت دائرة الإسناد الحكومي - أبوظبي، ممثلة في هيئة أبوظبي الرقمية، اجتماع قادة تكنولوجيا المعلومات والاتصال، بحضور كبار قادة وممثلي شركات القطاع الخاص في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال، والذي عُقِد في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

واستعرض الاجتماع المحاور الاستراتيجية لأجندة أبوظبي الرقمية وسلط الضوء على الخطط والتوجهات المستقبلية لهيئة أبوظبي الرقمية والمبادرات والمشاريع التي تعتزم الهيئة تنفيذها لعام 2022.

وأكدَّ سعادة الدكتور محمد عبدالحميد العسكر، مدير عام هيئة أبوظبي الرقمية في كلمته الافتتاحية أن هيئة أبوظبي الرقمية تسعى إلى تطوير حلول وتقنيات رقمية وتقديم تجارب حكومية فريدة للجهات الحكومية ولمجتمع إمارة أبوظبي.

وأشار إلى أن اجتماع قادة تكنولوجيا المعلومات والاتصال استهدف مناقشة المحاور الاستراتيجية لأجندة أبوظبي الرقمية وأولوياتها، والمبادرات والخطط والتوجهات المستقبلية لعام 2022.

وأضاف: "نحرص على مواصلة العمل دائما على تعزيز وتقوية الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، واستكشاف فرص وأفكار مبتكرة وجديدة، وخلق التوافق المطلوب مع كبار شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصال بهدف تسريع تنفيذ المبادرات والبرامج الرقمية الطموحة، وسنعمل على توظيف التقنيات الحديثة وصناعة تجارب حكومية جديدة، من أجل تقديم تجربة متعاملين متكاملة وتوفير حلول رقمية مميزة في الإمارة".

وركز الاجتماع على أهمية دفع حدود الابتكار وخلق آفاق جديدة لتوظيف التكنولوجيا المتطورة في شتى المجالات، والتي تحتاج للتعاون الوثيق والشراكات الفعّالة بين القطاعين الحكومي والخاص، والذي بدوره يساهم في زيادة الشراكات مع الجهات المختصة من الهيئات الحكومية والخاصة والمؤسسات الأكاديمية والخبراء في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال، حيث ستعزز مساهماتهم القيمة من المساعي الرامية إلى تسريع عجلة التحول الرقمي في إمارة أبوظبي.

كما تناول الاجتماع أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين الحكومي والخاص في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال التي تعتبر من الممكنات الرئيسية لتطبيق البرامج والمبادرات الرقمية.

واختتمت هيئة أبوظبي الرقمية اجتماعها بتكريم شركائها من القطاع الخاص والإشادة بجهودهم في مختلف المحاور، بما في ذلك الخدمات الحكومية، والبيانات والذكاء الاصطناعي، والحلول الحكومية المشتركة، والأمن السيبراني، والمنظومة الرقمية.