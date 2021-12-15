التضخم في بريطانيا يصعد إلى أعلى مستوى في أكثر من 10 أعوام

الاقتصاد
بوابة الفجر
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صعد مؤشر أسعار المستهلكين في بريطانيا إلى أعلى مستوى منذ أكثر من 10 سنوات في نوفمبر، إذ قفز إلى 5.1% من 4.2% في أكتوبر، الأمر الذي من الممكن أن يجعل بنك إنكلترا يعيد حساباته بشأن قرار الفائدة غدا.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن ضغوط الأسعار من مجموعة واسعة من السلع والخدمات وخاصة البنزين والملابس والأحذية كانت وراء هذا الارتفاع.

وتجاوزت المعدل توقعات المحللين التي كانت قد أشارت إلى زيادة بـ 4.7%.

 

وتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل التضخم في بريطانيا إلى نحو 5.5% في الربع الثاني من العام المقبل في أعلى مستوى له منذ 30 عاما.

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