بعد الخروج من كأس العرب.. تعرف على أولى مباريات مصر في كأس أمم إفريقيا

يترقب عشاق كرة القدم الأفريقية موعد انطلاق فعاليات بطولة كأس الأمم الأفريقية، والمقرر إقامتها في الكاميرون خلال الفترة من 9 يناير وحتى 6 فبراير المقبل.

- موعد مباراة مصر الأولي في بطولة كأس الأمم الأفريقية

ويستعد المنتخب الوطني المصري، لمواجهة نظيره منتخب نيجيريا، وذلك في افتتاح منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية، والمقرر إقامتها يوم 11 من يناير المقبل، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسابعة بتوقيت مكة المكرمة.

وكان منتخب مصر قد خسر من نظيره منتخب تونس، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العرب، بنتيجة هدف دون رد.

ويواجه منتخب مصر نظيره القطري، وذلك في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع من بطولة كأس العرب قطر 2021، مساء السبت المقبل الموافق 18 من ديسمبر الجاري.

