عاجل.. تعرف على حقيقة تعرض مصر لموجة صقيع تؤدي لتجمد الأشياء

نفى الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، تعرض البلاد لموجة صقيع تؤدي إلى تجمد الأشياء، موضحًا أن درجات الحرارة قد تصل إلى 10 درجات ليلًا ولكن هذا لا يعني الوصول لدرجة تجمد الأشياء.

وقال "شاهين" خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية آية عبدالرحمن، ببرنامج "الحقيقة"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن هذه التقلبات في مثل هذا التوقيت من العام شيئًا طبيعيًا.

وشدد على أن هناك فرصًا لسقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة على الإسكندرية منذ يومين ومستمرة يومي الخميس والجمعة، ومن الممكن أن تقل فرص سقوط الأمطار يومي السبت والأحد، وتعود مجددًا يوم الإثنين.

ولفت إلى أن منخفض جوي سيضرب البلاد خلال الأيام المقبلة، ما يساعد على انخفاض درجات الحرارة ولكن في المعدلات الطبيعية، إلى أن تصل درجات الحرارة إلى 16 درجة نهارًا.